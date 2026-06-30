Москва30 июн Вести.Вопрос передачи Украине польских истребителей МиГ-29 больше не рассматривается, поскольку стороны не смогли договориться об их обмене на украинские беспилотники. Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая после заседания правительства, пишет агентство РИА Новости.

Ранее Варшава допускала передачу оставшихся у польской армии МиГ-29 Киеву при условии получения взамен технологий производства дронов.

До такого обмена не дошло. Это была простая вещь: МиГи в одну сторону – в другую сторону дроны. Нет – значит нет этой темы сказала Собковяк-Чернецкая

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Киев не получит от Варшавы истребители МиГ-29.