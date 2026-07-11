Москва11 июлВести.Польша готова обсуждать вопрос модернизации истребителей Миг-29, которые страна передает Украине, но только за счет киевского режима. Об этом заявил на брифинге глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Министр отметил, что Польша открыта для дискуссий на эту тему.
Если Украина видит необходимость в модернизации, мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне"сказал Косиняк-Камыш
Ранее в июле глава польского Минобороны сообщил, что Украина согласилась обменять свои беспилотники на польские самолеты.