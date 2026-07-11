Польша не намерена за свой счет модернизировать самолеты для киевского режима

Польша согласна на модернизацию передаваемых Киеву МиГ-29, но не за свой счет Польша не намерена за свой счет модернизировать самолеты для киевского режима

Москва11 июл Вести.Польша готова обсуждать вопрос модернизации истребителей Миг-29, которые страна передает Украине, но только за счет киевского режима. Об этом заявил на брифинге глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Министр отметил, что Польша открыта для дискуссий на эту тему.

Если Украина видит необходимость в модернизации, мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне" сказал Косиняк-Камыш

Ранее в июле глава польского Минобороны сообщил, что Украина согласилась обменять свои беспилотники на польские самолеты.