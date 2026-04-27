В Польше признали, что используют Украину для испытаний собственных технологий

Польша признала использование Украины как испытательного полигона В Польше признали, что используют Украину для испытаний собственных технологий

Москва27 апр Вести.Власти Польши используют Украину как испытательный полигон для своих технологий, в том числе беспилотников. Такое признание сделал заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик, его цитирует агентство PAP.

Украина в настоящее время является уникальным испытательным полигоном из-за прямого контакта с иностранной армией сказал он

Замминистра подчеркнул, что предприятия обеих республик в последнее время стали активно сотрудничать в области производства различных видов оружия, в том числе беспилотников и антидроновых систем. Лучшим местом для испытаний Томчик назвал "зону эффективной проверки".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна планирует создать "армаду дронов" при участии Украины. Проект, как предполагается, будет финансироваться из фондов Евросоюза (ЕС). Его конечной целью в Варшаве назвали достижение превосходства над Россией в области разработки технологий беспилотников.