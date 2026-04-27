Совбез РФ: украинские дроны беспрепятственно летают над Польшей и Прибалтикой Совбез РФ: украинские БПЛА свободно пересекают Польшу и Прибалтику

Москва27 апр Вести.Украинские ударные беспилотники беспрепятственно пересекают воздушное пространство Польши и стран Прибалтики. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов на Международной научно-практической конференции в МГИМО по вопросам коллективной безопасности, его слова передает ТАСС.

Ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши, разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны сказал он

По его словам, эти государства никак не противодействуют подобным пролетам, которые наносят ущерб международной логистической инфраструктуре, в том числе объектам, обеспечивающим поставки энергоносителей в западные страны.

Ранее Шевцов также заявлял, что архитектура международной безопасности фактически демонтирована из-за действий Запада.