МИД: прибалты пропускали через свою территорию дроны ВСУ для ударов по РФ Галузин: страны Прибалтики предоставляли ВСУ воздушные коридоры для атак на РФ

Москва4 июл Вести.Латвия и другие прибалтийские страны уже позволяли украинским дронам пересекать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

С таким утверждением он выступил в интервью РИА Новости.

Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны сказал Галузин

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что прибалтийские страны не давали разрешение на пролет украинских беспилотников через свое воздушное пространство для атак на территории РФ. Вдобавок к этому, Таллин, Рига и Вильнюс выступали с совместным заявлением о том, что они "никогда не давали разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для проведения атак дронами по целям в России".

Тем не менее в последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. В частности, 19 мая один из дронов Киева был сбит в небе над Эстонией. После этого властям киевского режима пришлось извиняться за запуск дронов в воздушное пространство прибалтов.

В свою очередь, Служба внешней разведки России в конце весны сообщала, что Украина намерена запускать дроны по РФ с территории стран Прибалтики. По данным ведомства, Киеву удалось заручиться согласием на использование воздушного пространства стран у руководства Латвии, Литвы и Эстонии.