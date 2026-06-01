Москва1 июн Вести.Прибалтийские страны не давали разрешение на пролет украинских беспилотников через свое воздушное пространство для ударов по территории РФ. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Мы сделали очень четкое и ответственное заявление. И я еще раз повторяю: страны Прибалтики никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России цитирует слова премьера портал Lrytas

Ранее киевский режим извинился перед прибалтийскими странами за пролет через их воздушное пространство украинских дронов. Впрочем, это произошло после того, как 19 мая один из таких БПЛА был сбит над территорией Эстонии. Тогда глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур заявил, что ВСУ не получали разрешения летать над Прибалтикой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В свою очередь, заявила, что Россия учтет в своих планах растущее количество дронов, прилетающих со стороны Прибалтики.