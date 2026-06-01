Песков: утверждения Литвы об отсутствие коридоров для БПЛА должны оценить ВС РФ

Москва1 июн Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российским военным предстоит оценивать утверждения Литвы о том, что страны Прибалтики не дают воздушных коридоров для пролета украинским БПЛА.

Отвечая на вопрос ТАСС, Песков добавил, что российские военные обладаю точными данными в этом вопросе.

Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Главное, чтобы специалисты военные это оценивали цитирует Пескова агентство

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что прибалтийские страны не давали разрешения на пролет украинских беспилотников через свое воздушное пространство для ударов по российской территории.

19 мая один из БПЛА ВСУ был сбит над территорией Эстонии, хотя подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард считает, что прибалтийские страны просто не могут помешать полетам украинских БПЛА.