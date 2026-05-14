Песков не исключил, что политики Латвии продолжат уходить в отставку из-за Киева

Москва14 мая Вести.В Латвии может продолжиться череда отставки политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь идет о попадании украинских дронов на территорию Латвии. В отставку уже ушли премьер страны Эвика Силиня и глава Минобороны Андрис Спрудс.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что не нужно пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону России.

Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой киевского режима, и которому придется уйти в отставку из-за разных скандалов отметил пресс-секретарь президента в эфире одного из федеральных каналов

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал позицию Латвии по поводу украинских дронов политическим КВНом.