Москва11 мая Вести.Позиция Латвии по поводу украинских дронов на своей территории является политическим КВНом. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Ладно, они не замечают то, что террористический режим атакует нас. Им даже это нравится. Но они же по своим тоже лупят. С точки зрения де-юре что должна была сделать Латвия? Она ведь член НАТО, то есть она бьет во все колокола и говорит: "Страна, не участник НАТО, атаковала нашу территорию. Мы можем задействовать 4-ю статью, как минимум, Устава НАТО и потребовать общего сбора, чтобы было выработано решение по отношению к этим действиям". Но она что сделала? Сказала: "Ай-ай-ай, не надо, ребята, сделайте так, чтобы на нашей территории не летали ваши дроны" отметил Мирошник

По мнению дипломата, на такие выходки со стороны РФ должен быть жесткий ответ.

Вот этот, знаете, политический КВН, сборище людей, которые не несут ни за что ответственность! Они, мне кажется, могут реагировать только на простые вещи, то есть на жесткие военные ответы, которые должны следовать за любой такой выходкой, за любым заявлением сказал он

Инцидент с дронами в воздушном пространстве Латвии произошел 7 мая. Как сообщалось, один из украинских БПЛА упал на территории нефтебазы в городе Резекне. Повреждения получили четыре резервуара.