Москва8 мая Вести.В падении беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Латвия должна обвинять Украину, а не Россию. Об этом ИС "Вести" заявил рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, любая безнаказанность порождает вседозволенность, а вседозволенность порождает беспредел.

Латвия имеет наглость обвинять Россию в том, что украинские беспилотники, оказывается, нарушили … ее там покой, это те самые беспилотники, которые летели через территорию Латвии убивать российских граждан. И один из этих беспилотников … был сбит нашей системой ПВО на территории Псковской области, а остальные там, я так предполагаю, под воздействием РЭБ упали на территорию Латвии. Россия, понятное дело, здесь не имеет никакой вины, она имеет право защищать свои границы и своих граждан от подобного рода провокаций. А раз Латвия идет на то, что она допускает пролет вот этих беспилотников … то она несет все сопутствующие риски, и пусть она предъявляет претензии не России, а Украине