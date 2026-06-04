Москва4 июн Вести.Атака украинских дронов на Санкт-Петербург в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вновь поднимает вопрос о прямой вовлеченности в конфликт Прибалтики, в частности Эстонии. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

В ночь на среду, 3 июня, в Эстонии была введена "воздушная угроза" сразу в шести уездах. Российские силы ПВО сбили 59 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью, ранним утром были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. И Киев, и его партнеры должны нести ответственность за атаки и провокации, подчеркнул эксперт.

Прошла очередная волна дронов [ВСУ] через территорию Эстонии. Как только они долетели до Питера, мы должны были уже за пять-шесть часов максимум уничтожить всю основу эстонской экономики, а именно их месторождение и место переработки сланцевого газа [Эстонское месторождение], которое находится в 30-50 километрах от нашей границы. Все, на чем Эстония живет, ни у кого не покупая ни газ, ни нефть, ни бензин, находится прямо на нашей границе. И совершенно естественный ответ – их всего этого лишить заявил Шурыгин

Он также отметил, что целью для ВС РФ может стать Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод в Литве - единственный на всю Прибалтику.