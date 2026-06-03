Эксперт назвал ответ России на провокации БПЛА в Ленинградской области Эксперт Попов: дроны противника будут сбивать в воздушном пространстве Эстонии

Москва3 июн Вести.Провокация, устроенная киевским режимом накануне открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, не останется без ответа. Об этом заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов, комментируя массовую атаку дронов ВСУ в Ленобласти.

В беседе с MK.ru он отметил, что российские силовые ведомства получили четкое указание превентивно уничтожать вражеские дроны.

На границе будем точно бить. Пока идет экономический форум у ПВО пограничников, Росгвардии такая задача стоит: не ждать, пока дроны пересекут линию госграницы, а сбивать при обнаружении. Пусть падают на их территории, потому что теперь это нас не касается. Если раньше мы делали дипломатический реверанс в сторону военных союзников Киева, то сегодня с этим покончено сказал военный

Эксперт добавил, что в ответ на провокации Киева ВС РФ нанесут массированные удары по приграничным регионам, а также по объектам энергетики ВСУ.

Ранее в Санкт-Петербурге были ликвидированы техногенные последствия утренней атаки украинских беспилотников на инфраструктуру города.

После утренней атаки противника по Кронштадту, Кировскому и Красносельскому районам Петербурга зафиксированы повреждения инфраструктуры. Жертв среди мирного населения нет, пострадали 4 человека. В настоящее время все они находятся в стабильном состоянии.