Генерал Попов отреагировал на участие Финляндии в налетах на Ленобласть

Названы последствия признания Финляндии в налетах на Ленинградскую область Генерал Попов отреагировал на участие Финляндии в налетах на Ленобласть

Москва4 июн Вести.Стали известны подробности провокации с использованием беспилотников, предпринятой в отношении Ленинградской области 3 июня, в день старта Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По информации военных обозревателей, в операции были задействованы не только украинские силы, но и средства разведки стран НАТО, включая Финляндию и государств Прибалтики.

Согласно имеющимся данным, за сутки до атаки в воздушном пространстве над Балтикой находились два финских самолета системы AWACS, осуществлявших мониторинг обстановки и наведение аппаратов. Также отмечается роль литовской лаборатории радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Шяуляе и использование систем искусственного интеллекта для проработки полетных заданий.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов выразил мнение, что подобные действия являются открытой агрессией, которая приобретает все более подлые формы. По его словам, налеты на российские регионы и удары по мирному населению — это спланированные провокации, нацеленные на то, чтобы вынудить Россию к жесткому ответу. Эксперт отметил, что западные лидеры воспринимают миролюбивую риторику Москвы и стремление соблюдать дипломатические рамки как проявление слабости, сообщает MK.ru .

Генерал-майор допустил необходимость уничтожения беспилотников, запускаемых с территории Прибалтики, еще до момента пересечения ими государственной границы РФ. Также он предложил рассмотреть вопрос о постоянном дежурстве боевых кораблей и катеров в акватории Финского залива.

Попов не исключил возможности нанесения ударов по тренировочным полигонам в Латвии или Эстонии, где проходит подготовка диверсионных групп. Эксперт предположил, что такие инциденты могут преподноситься как случайные попадания при отражении атак на российские территории.

Он также допустил, что в качестве предупредительной меры западным партнерам стоит дать понять, что из-за их провокаций под ударом могут оказаться не только Киев или Львов, но и приграничные к ним логистические узлы в Польше или Румынии.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна была готова сбить украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону Санкт-Петербурга, если бы они нарушили воздушное пространство страны.

В результате атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург утром 3 июня пострадали четыре человека.