Хяккянен: Финляндия была готова сбить летевшие на Петербург беспилотники

В МО Финляндии заявили, что были готовы сбивать летевшие на Петербург дроны Хяккянен: Финляндия была готова сбить летевшие на Петербург беспилотники

Москва4 июн Вести.Финляндия была готова сбить украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону Санкт-Петербурга, если бы они нарушили воздушное пространство страны. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, его слова приводит газета Ilta-Sanomat.

Министр прокомментировал атаку беспилотников на Санкт-Петербург и рассказал о действиях финских военных в связи с этой ситуацией.

В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности заявил Хяккянен

По его словам, финская сторона якобы заранее получила информацию о готовящейся атаке, что позволило подготовиться к возможному нарушению воздушного пространства страны.

Министр также утверждает, что в случае полета беспилотников в направлении Финляндии они были бы уничтожены.

В результате атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург утром 3 июня пострадали четыре человека.