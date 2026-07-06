Министр обороны Финляндии: ограничения в Финском заливе связаны с дронами ВСУ

Глава Минобороны Финляндии объяснил ограничения движения в Финском заливе Министр обороны Финляндии: ограничения в Финском заливе связаны с дронами ВСУ

Москва6 июл Вести.Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что введенные 4 июля ограничения в Финском заливе были связаны с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшие на Санкт-Петербург.

В финском Минобороны допустили, что ограничение морского и воздушного движения в заливе может быть возобновлено.

[Введение ограничений в Финском заливе 4 июля] было мерой предосторожности. … Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты приводит слова Хяккянена газета Ilta Sanomat

Министр подчеркнул, что для обеспечения безопасности и минимизации рисков столкновения дронов с гражданскими воздушными и морскими судами необходимо ограничить любое движение в Финском заливе.

Ранее сообщалось, что авиационные власти Финляндии временно ограничили воздушное движение над восточной зоной Финского залива на высоте ниже 9,1 км.