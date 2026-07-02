Финляндия вводила временные ограничения над восточной частью Финского залива Финляндия вводила ограничения в воздушном пространстве Финского залива

Москва2 июл Вести.Власти Финляндии на время ограничивали полеты в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ВВС страны.

Агентство не уточнило причин и других подробностей, связанных с введением ограничений.

Финляндия ввела временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива пишет Reuters

Вскоре агентство, также ссылаясь на ВВС, передало, что введенные ограничения над Финским заливом сняты.

Финляндия сняла временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива сообщает Reuters

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна всегда должна быть готова сбивать украинские беспилотники, по ошибке залетевшие в ее воздушное пространство.