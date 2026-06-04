Москва4 июнВести.Правительство Финляндии продлило срок действия решения о закрытии пограничных пунктов на восточной границе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Подача заявлений о предоставлении международной защиты будет осуществляться централизованно.
4 июня правительство постановило, что пограничные пункты на восточной границе останутся закрытыми. Решение будет действовать до особого распоряжения.говорится в заявлении
1 июня Украина по ошибке направила ударные беспилотные летательные аппараты в сторону Финляндии.