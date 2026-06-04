Финляндия продлила решение о закрытии своих восточных границ Финское правительство: восточная граница страны закрыта до особого распоряжения

Москва4 июн Вести.Правительство Финляндии продлило срок действия решения о закрытии пограничных пунктов на восточной границе. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Подача заявлений о предоставлении международной защиты будет осуществляться централизованно.

4 июня правительство постановило, что пограничные пункты на восточной границе останутся закрытыми. Решение будет действовать до особого распоряжения. говорится в заявлении

1 июня Украина по ошибке направила ударные беспилотные летательные аппараты в сторону Финляндии.