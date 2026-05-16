В Финляндии заявили об отсутствии сведений от Киева по приближению дронов

Москва16 мая Вести.Украина заведомо не информирует страны-члены НАТО о потенциальном заходе ее беспилотников в их воздушное пространство, сообщает финский телерадиовещатель Yle.

15 мая в силы обороны Финляндии получили сообщения о беспилотниках, которые могли пересечь границу, на несколько часов власти закрыли столичный аэропорт.

В сообщении ВВС Эстонии для Yle говорится, что Украина не дает странам НАТО предварительных предупреждений о возможном приближении дронов к воздушному пространству альянса отмечается в публикации

По данным Yle, латвийские власти тоже не получали никакие уведомления.

Вместо этого Таллин и Рига сами поделилась с Хельсинки информацией об угрозе прилета беспилотников, говорится в материале.

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что власти Финляндии решили не объявлять тревогу в связи с инцидентом с пролетом в небе над Хельсинки беспилотника, предположительно, запущенного Украиной.