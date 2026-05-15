Москва15 маяВести.Полиция Финляндии не намерена проводить расследование по факту сообщения о появлении БПЛА в небе страны, заявил в эфире радио Yle главный инспектор полиции Сами Хятенен.
Ранее 15 мая сообщалось, что власти Финляндии закрыли небо над Хельсинки из-за угрозы беспилотников. Как отмечалось, утром в пятницу в небо Финляндии залетел как минимум один дрон.
Полиция обязана провести предварительное расследование в том случае, если дрон падает на землюсказал полицейский чиновник
Ранее в апреле секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отмечал, что в последнее время участились атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) через небо Финляндии и стран Прибалтики.