Москва4 маяВести.Финляндия не сбила залетевшие в ее воздушное пространство беспилотники из-за близости к границе с Россией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на вооруженные силы страны.
Военные пояснили, что в мирное время работа систем ПВО невозможна вблизи границы с другой страной.
В мирное время перехват дронов невозможен у самой границы или в воздушном пространстве другого государстваговорится в материалах
Ранее финский депутат, доктор военных наук Ярно Лимнелл предупредил о новых инцидентах с беспилотниками.