Финляндия не сбила залетевшие в ее пространство БПЛА из-за близости к границе РФ Финляндия побоялась сбить БПЛА рядом с российской границей

Москва4 мая Вести.Финляндия не сбила залетевшие в ее воздушное пространство беспилотники из-за близости к границе с Россией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на вооруженные силы страны.

Военные пояснили, что в мирное время работа систем ПВО невозможна вблизи границы с другой страной.

В мирное время перехват дронов невозможен у самой границы или в воздушном пространстве другого государства говорится в материалах

Ранее финский депутат, доктор военных наук Ярно Лимнелл предупредил о новых инцидентах с беспилотниками.