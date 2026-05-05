Москва5 маяВести.Подразделения противовоздушной обороны Финляндии не стали уничтожать беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство страны, с учетом близости места инцидента к государственной границе с Россией.
Об этом сообщили представители финских Сил обороны.
В мирное время дроны не могут быть сбиты у границы или в воздушном пространстве другого государстваприводит телерадиовещательная компания Yle фрагмент заявления пресс-службы местных вооруженных сил
3 мая Министерство обороны Финляндии зафиксировало появление дрона в воздушном пространстве над районом, который прилегает к участку границы с РФ. Позднее пограничная служба Финляндии уточнила, что беспилотных летательных аппаратов было два.
После инцидента с дронами финский премьер Петтери Орпо заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушных границ североевропейской страны.
Власти Эстонии также призвали Украину не допускать инцидентов с беспилотниками с учетом возможного падения их обломков на территории страны.