Финляндия не сбила дроны в своем авиапространстве из-за близости к границе РФ

Финляндия объяснила, почему не стала сбивать залетевшие в страну беспилотники Финляндия не сбила дроны в своем авиапространстве из-за близости к границе РФ

Москва5 мая Вести.Подразделения противовоздушной обороны Финляндии не стали уничтожать беспилотники, которые вторглись в воздушное пространство страны, с учетом близости места инцидента к государственной границе с Россией.

Об этом сообщили представители финских Сил обороны.

В мирное время дроны не могут быть сбиты у границы или в воздушном пространстве другого государства приводит телерадиовещательная компания Yle фрагмент заявления пресс-службы местных вооруженных сил

3 мая Министерство обороны Финляндии зафиксировало появление дрона в воздушном пространстве над районом, который прилегает к участку границы с РФ. Позднее пограничная служба Финляндии уточнила, что беспилотных летательных аппаратов было два.

После инцидента с дронами финский премьер Петтери Орпо заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушных границ североевропейской страны.

Власти Эстонии также призвали Украину не допускать инцидентов с беспилотниками с учетом возможного падения их обломков на территории страны.