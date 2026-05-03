Москва3 маяВести.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушных границ страны. Так он прокомментировал очередной инцидент с залетевшим в страну дроном.
В ходе разговора с Зеленским Орпо напомнил ему, что Хельсинки поддерживают Киев, однако не стоит забывать о некоторых правилах.
Недопустимо, что нарушается воздушное пространство Финляндии, и что в него "забредают" дроныцитирует премьера телерадиовещатель Yle
Неизвестный беспилотник зафиксировали на территории Финляндии днем 3 мая. Его обнаружили рядом с границей России.