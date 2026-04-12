Москва12 апр Вести.Пролет украинского беспилотника через территорию Финляндии подтверждает, что слова лидера киевского режима Владимира Зеленского не подкреплены реальными действиями. Такое мнение высказал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По словам политика, Зеленский демонстрирует лицемерие, поскольку его реальные действия расходятся с декларируемым желанием заключить мир.

Инцидент с дронами в Финляндии — хороший пример того, что слова Зеленского не подкреплены конкретными действиями. Мне кажется, что Россия продолжает оставаться открытой для дипломатии, но Зеленский не делает ни шага к тому, чтобы призвать Москву к диалогу написал Мема в соцсети X

29 марта премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о падении двух БПЛА на юго-востоке страны. Как оказалось, один из них был украинским. Впоследствии Киев признал нарушение воздушного пространства Финляндии и извинился за этот инцидент.