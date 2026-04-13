Москва13 апр Вести.Финский политик из партии "Альянс свободы" Армандо Мема резко осудил позицию президента Финляндии Александра Стубба, который выразил намерение и дальше помогать Владимиру Зеленскому.

В своем обращении в социальной сети X Мема отметил, что финский лидер "открыто призывает к увеличению военной поддержки Украины в войне против России, полностью игнорируя инциденты с беспилотниками".

Финляндию ждут очень опасные времена заключил Мема

Накануне Стубб провел телефонный разговор с Зеленским, где они затронули обстановку на линии боевого соприкосновения, недавнюю поездку главы киевского режима на Ближний Восток и пути дальнейшей помощи ВСУ. Как считает Мема, инцидент с пролетом украинских беспилотников над территорией Финляндии ярко продемонстрировал лицемерие киевского режима.

Украина уже несколько лет принимает бюджет с огромным дефицитом, надеясь компенсировать его за счкт средств Запада. В частности, бюджет на 2026 год утвердили с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (около 45 миллиардов долларов).