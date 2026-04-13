Москва13 апр Вести.Правительство Финляндии втягивает страну в войну с Россией, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

Полиция Финляндии обнаружила 11 апреля еще один беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке Финляндии​​​. Беспилотник нес боеприпас, правоохранители обезвредили его контролируемым взрывом.

Газета Helsingin Sanomat сообщила, что дрон имеет украинское происхождение. В Финляндии ранее упало несколько украинских беспилотников.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что причин для беспокойства из-за упавших беспилотников нет.

Нам говорили, что если Финляндия вступит в НАТО, то станет частью оборонительного альянса. Теперь же Финляндия позволяет украинским беспилотникам бить по России из своего воздушного пространства. Мы не намерены молчать, пока правительство Орпо втягивает страну в прямую войну с Россией подчеркнул Мема

В марте в Финляндии упали три украинских беспилотника. Два дрона обнаружены вблизи Коуволы, один из них нес неразорвавшийся боеприпас. Третий дрон найден на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале.