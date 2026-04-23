Москва23 апр Вести.Финляндия подвержена ответным мерам со стороны России после того, как страна одобрила украинским беспилотным летательным аппаратам использовать свое воздушное пространство. Об этом заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х.

По словам политика, подобные шаги властей Финляндии подвергают государство потенциальной опасности. Он подчеркнул, что финскому правительству следует скорректировать политический курс, а также как можно скорее вернуться к нейтралитету.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал, что в последнее время участились случаи беспилотных атак ВСУ на Россию через Финляндию и страны Прибалтики.