Шойгу: участились атаки беспилотников ВСУ на РФ через Прибалтику и Финляндию

Москва16 апр Вести.В последнее время участились случаи беспилотных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию через Финляндию и страны Прибалтики. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в комментарии для СМИ.

В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России​​​. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре сказал он

Как отметил Шойгу, это значит, что либо западные средства ПВО плохо работают, либо страны осознанно предоставляют украинским боевикам свое воздушное пространство. В последнем случае у России есть право на ответные меры, добавил секретарь Совбеза РФ.

В среду Минобороны опубликовало перечень с названиями и адресами европейских компаний, которые, по данным ведомства, занимаются производством беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих для Украины.

Дроны ВСУ надо сбивать над странами, разрешающими их пролет, говорил ранее в интервью ИС "Вести" президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.