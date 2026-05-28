Москва28 маяВести.Российские войска сразу наносят удары по появляющимся местам производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Такое заявление он сделал в ходе встречи с государственным министром по национальной безопасности Зимбабве Лавмором Матуке.
На Украине как только появляются подобного рода предприятия, наши вооруженные силы, естественно, наносят удары по этим центрамсказал Шойгу
Несколько дней назад МИД РФ сообщал, что российские военные приступают к системным ударам по военным предприятиям в Киеве. Отмечалось, что речь идет о конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников.
Российский военнослужащий с позывным Донор 27 мая рассказывал, что ВСУ начали применять новый тип беспилотников с почти бесшумной винтомоторной системой.