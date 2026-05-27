Москва27 маяВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новый тип беспилотников (БПЛА) с почти бесшумной винтомоторной системой, заявил военнослужащий с позывным "Донор" в интервью РИА Новости.
Новый тип беспилотников ВСУ достаточно трудно обнаружить, отметил "Донор".
ВСУ в последнее время стали использовать новый БПЛА. У них винтомоторная группа стоит интересная, работает гораздо-гораздо тише, чем у среднестатистического дронаприводит РИА Новости слова "Донора"
При этом для борьбы с новыми украинскими дронами бойцы продолжают использовать традиционные способы.
FPV-дрону противостоять можно гладкоствольным ружьем, дронобойкой, то есть подавителем сигнала направленного действия. Либо купольным РЭБом, который берет большой горизонтуточнил "Донор"
Между тем на международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" представлены новейшие российские многоцелевые беспилотники гражданского назначения Fellow, Lightning P и Delta Turbo.
Кроме того, госкорпорация "Ростех" разработала новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", предназначенный для борьбы с различными типами беспилотников.