Российский боец рассказал о новом типе тихих беспилотников ВСУ ВСУ начали применять на фронте новый тип тихих беспилотников

Москва27 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новый тип беспилотников (БПЛА) с почти бесшумной винтомоторной системой, заявил военнослужащий с позывным "Донор" в интервью РИА Новости.

Новый тип беспилотников ВСУ достаточно трудно обнаружить, отметил "Донор".

ВСУ в последнее время стали использовать новый БПЛА. У них винтомоторная группа стоит интересная, работает гораздо-гораздо тише, чем у среднестатистического дрона приводит РИА Новости слова "Донора"

При этом для борьбы с новыми украинскими дронами бойцы продолжают использовать традиционные способы.

FPV-дрону противостоять можно гладкоствольным ружьем, дронобойкой, то есть подавителем сигнала направленного действия. Либо купольным РЭБом, который берет большой горизонт уточнил "Донор"

Между тем на международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" представлены новейшие российские многоцелевые беспилотники гражданского назначения Fellow, Lightning P и Delta Turbo.

Кроме того, госкорпорация "Ростех" разработала новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", предназначенный для борьбы с различными типами беспилотников.