Москва25 мая Вести.Госкорпорация "Ростех" разработала новый зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", предназначенный для борьбы с различными типами беспилотников. Как заявили в пресс-службе госкорпорации, премьера системы состоится на Первом международном форуме по безопасности.

Как уточнили в Ростехе, "Цитадель" способен эффективно поражать цели благодаря автоматизированной системе наведения и использованию "умных" снарядов с дистанционно управляемым взрывателем. Боеприпасы оснащены шрапнельной начинкой, а система самостоятельно рассчитывает оптимальную точку подрыва в зависимости от траектории полета цели.

По данным разработчиков, применение таких снарядов позволяет значительно сократить расход боеприпасов при уничтожении одной цели. В Ростехе отметили, что характеристики комплекса уже подтверждены в реальных условиях.

Первый международный форум по безопасности пройдет с 26 по 29 мая на площадке "Лайв Арена" в Подмосковье под эгидой Совета безопасности России. На мероприятии предприятия Ростеха также представят беспилотные комплексы, разведывательные дроны, системы контроля воздушного пространства и IT-решения с элементами искусственного интеллекта.