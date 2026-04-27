Москва27 апр Вести.Концерн "Созвездие" холдинга "Росэл", входящего в состав Ростеха, разработал комплекс подавления навигации беспилотников "Вика" , способный работать только при обнаружении дрона, не мешая помехами гражданской инфраструктуре. Об этом госкорпорация сообщила в национальном мессенджере MAX.

Комплекс подавления навигации дронов "Вика" разработан концерном "Созвездие" нашего холдинга "Росэл". Он обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou и тем самым обеспечивает защиту объектов и территорий от атак БПЛА говорится в сообщении

Как отметили в Ростехе, "Вика" способна работать как в ручном режиме без внешнего целеуказателя, так и автоматически – за счет встроенного обнаружителя радиоканалов БПЛА. Это позволяет "Вике" создавать помехи исключительно при обнаружении угрозы, что имеет особое значение для защиты городской инфраструктуры.

Как пояснили в госкорпорации, объединение нескольких таких комплексов в кластер позволяет обеспечить круговую защиту объекта.

От шести до восьми изделий размещают таким образом, чтобы каждое из них обслуживало свой шестидесятиградусный сектор радиоразведки и радиоподавления. При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру объяснили в Ростехе

Уточняется, что за счет кластерной архитектуры, секторного воздействия и автоматизации "Вика" подходит для защиты как промышленных, так и военных объектов.

Ранее сообщалось, что в Ростехе наладили серийное производство линейки унифицированных боевых частей для беспилотных летательных аппаратов различных типов.