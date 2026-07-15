В России представили комплекс для защиты промышленных объектов от дронов Ростех представил комплекс "Паутина" для защиты промышленных объектов от БПЛА

Москва15 июл Вести.В ходе миссии государственной корпорации "Ростех" в Тверской области был представлен комплекс "Паутина" для защиты объектов инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, разработанный компанией "РТ - Проектные технологии" (входит в Ростех). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

По ее информации, система представляет собой модульные металлоконструкции, которые способны в базовом варианте выдержать прямое попадание беспилотника массой до 200 килограммов. Отмечается, что это позволит эффективно защищать среди прочего нефтехранилища и электроподстанции.

Кроме того, "Паутина" может защищать объекты высотой более 25 метров любой площади. Сейчас комплекс уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса. Уточняется, что защита состоит из несущих колонн, силовой сети и опор.

Комплексная защита от БПЛА позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для "ловли" дронов. В базовом варианте она может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час. При этом защита "Паутины" может быть значительно усилена без дополнительных разработок отметил заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров

Изделие разработано "РТ-Проектные технологии" в партнерстве с компанией "Стандарт Электрик".