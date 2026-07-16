В России проходят испытания лазерного комплекса "Перун" для борьбы с любыми БПЛА

Лазерный комплекс "Перун" может сбивать любые БПЛА В России проходят испытания лазерного комплекса "Перун" для борьбы с любыми БПЛА

Москва16 июл Вести.Новейший лазерный комплекс противодействия любым типам БПЛА "Перун" проходит испытания в России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель научно-производственного центра "Сварог".

По данным собеседника агентства, комплекс предназначен для защиты стационарных объектов, включая объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, транспортной и другой критически важной инфраструктуры. Кроме того, "Перун" может использоваться в составе мобильных групп.

Как сообщили в НПЦ "Сварог", комплекс способен вести непрерывное лазерное излучение до 15 минут от аккумуляторной батареи, а время его боевого дежурства достигает пяти часов.

Дальность поражения цели составляет до 5 км. Комплекс отличается низкой стоимостью в применении, стоимость одного выстрела – 10 секунд непрерывного лазерного излучения – оценивается в 205 рублей сообщил представитель НПЦ

В состав лазерного комплекса входят двухосевая турель и модуль управления турелью, видеокамеры обнаружения и наведения, а также тепловизор. Отмечается, что "Перун" оснащен системой технического зрения и наведения на базе искусственного интеллекта, которая использует нейросетевые алгоритмы для распознавания, классификации и наведения на цели.

В НПЦ заявили, что в ходе натурных испытаний комплекс продемонстрировал высокую эффективность при противодействии любым типам беспилотников – как FPV, так и самолетного типа.