"Калашников" начал испытания новейшего ЗРК "Крона" для защиты от БПЛА

Москва13 апр Вести.Испытания высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) территориальной противовоздушной обороны "Крона" начал концерн "Калашников". Об этом пресс-служба компании сообщила в своем Telegram-канале.

"Крона" представляет собой комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, следует из сообщения.

Комплекс предназначен для прикрытия от ударов с воздуха важных гособъектов, инфраструктуры городов, а также объектов особой важности. Кроме того, "Крона" будет прикрывать специальные грузы в местах их складирования и сооружения на стратегических коммуникациях.

Основной целью комплекса заявлены вражеские беспилотники.

12 апреля в Минобороны РФ заявили, что российские войска противовоздушной обороны (ПВО) оснащены современным вооружением и военной техникой. В частности, как пояснили в военном ведомстве России, указанные войска оснащены зенитными ракетными системами С-400, С-350, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь", радиолокационными комплексами и станциями "Небо", "Сопка", "Каста".