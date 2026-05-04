В зоне СВО опробуют новейший дрон "Штурмовик" Созданный по образцу "Царь-танка" дрон "Штурмовик" апробируют в зоне СВО

Москва4 мая Вести.Новейший российский беспилотник "Штурмовик", прообразом которого стала колесная боевая машина времен Первой мировой войны "Царь-танк", в ближайшее время испытают в зоне спецоперации. Об этом сообщили представители компании-разработчика "Дрон форс аэро".

В организации в беседе с ТАСС отметили, что новый БПЛА предназначен для доставки боевой части весом до 20 кг. Аппарат малозаметен и обладает высокой маневренностью, а за счет небольших габаритов может использоваться в качестве "дрона-ждуна".

Сейчас "Штурмовик" проходит апробацию в зоне СВО. Прообразом дрона стал "Царь-танк", а свое название изделие получило в связи с применением его штурмовыми отрядами рассказали в "Дрон форс аэро"

Помимо этого, беспилотник устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), не боится грязи и дождя. Максимальная дальность его полета — 30 км.

С начала этого года в зоне СВО применяют дроны "Упырь-18", которые могут нести мину весом в 10 кг.