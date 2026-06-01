РИА Новости: дрон "ПВХ-1" наиболее востребован у бойцов ВС РФ на СВО

Москва1 июн Вести.Дрон "ПВХ-1" сейчас наиболее востребован в Вооруженных силах (ВС) РФ, он выигрывает за счет своего удобства, стоимости производства и способности выполнять различные функции, например, может проводить дистанционное минирование, заявил военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным "Донор".

Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

Самый востребованный сейчас "ПВХ-1". Он максимально удобный, дешевый и простой приводит агентство слова солдата

Российский боец указал, что "ПВХ-1" – многоцелевой беспилотник, который используется в ВС РФ уже не первый год. Он может выполнять функции ударного дрона, осуществлять дистанционное минирование, а также вести разведку, отметил "Донор".

