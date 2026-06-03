Москва3 июнВести.Подразделениям российской армии стали массово поставлять дроны-перехватчики "Молния ПВО". Об этом первой сообщила газета "Известия".
По размерам "Молния ПВО" вдвое меньше обычной "Молнии". FPV-дрон несет до килограмма боевой нагрузки и работает исключительно по воздушным целям.
Он быстрее и маневреннее, поэтому намного легче попасть по противникупояснил "Известиям" инструктор пилотов FPV-дронов самолетного типа с позывным Маэстро
"Молния ПВО" выглядит как небольшой самолетик с толкающим винтом. У "Молния-ПВО" боевая часть разработана для эффективного поражения беспилотников противника всех типов. Дрон-перехватчик поставляется в комплекте с небольшой катапультой. Он также может запускаться с рук, что делает возможным его быстрый старт без лишней демаскировки.
Минобороны России о поставках перехватчиков "Молния ПВО" в войска пока не сообщало.