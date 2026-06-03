В ВС РФ начали массово поступать дроны-перехватчики "Молния ПВО" "Известия": в войска началась массовая поставка перехватчиков "Молния ПВО"

Москва3 июн Вести.Подразделениям российской армии стали массово поставлять дроны-перехватчики "Молния ПВО". Об этом первой сообщила газета "Известия".

По размерам "Молния ПВО" вдвое меньше обычной "Молнии". FPV-дрон несет до килограмма боевой нагрузки и работает исключительно по воздушным целям.

Он быстрее и маневреннее, поэтому намного легче попасть по противнику пояснил "Известиям" инструктор пилотов FPV-дронов самолетного типа с позывным Маэстро

"Молния ПВО" выглядит как небольшой самолетик с толкающим винтом. У "Молния-ПВО" боевая часть разработана для эффективного поражения беспилотников противника всех типов. Дрон-перехватчик поставляется в комплекте с небольшой катапультой. Он также может запускаться с рук, что делает возможным его быстрый старт без лишней демаскировки.

Минобороны России о поставках перехватчиков "Молния ПВО" в войска пока не сообщало.