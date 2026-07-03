Москва3 июлВести.Первые партии многопульных противодронных патронов "Многоточие" поступили в российские войска, сообщили в госкорпорации "Ростех".
Разработкой занимался холдинг "Высокоточные комплексы". Боеприпасы предназначены для борьбы с мини-дронами и совместимы со штатным стрелковым оружием, находящимся на вооружении российских военных.
Выпуск уже начался. Идет уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войскахрассказал один из разработчиков в видео проекта "Наш Краш"
В Ростехе отметили, что патрон оснащен трехэлементной пулей, которая после вылета из ствола разделяется на три части, увеличивая вероятность поражения цели. "Многоточие" позволяет сбивать беспилотники на дальности до 300 метров в зависимости от калибра.
Ранее госкорпорация сообщила о создании системы управления жизненным циклом дронов. Она позволит прогнозировать возможные отказы с помощью искусственного интеллекта.