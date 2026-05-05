В Ростехе придумали, как срывать массированные атаки FPV-дронов В Ростехе представили систему для срыва массированных атак FPV-дронов

Москва5 мая Вести.Холдинг Росэл (входит в Ростех) расширил линейку антидроновых комплексов "Серп", представив систему "Серп-FPV", предназначенную для защиты транспорта и мобильных объектов от FPV-дронов, в том числе при отражении групповых налетов.

Разработка рассчитана на быстрое развертывание и подавление сигналов управления дронами на наиболее распространенных частотах, включая гражданские диапазоны. Комплекс способен создавать направленные и всенаправленные помехи для отражения как точечных атак, так и групповых налетов.

Если даже оператор использует "авторскую" частоту, но она находится в диапазоне нашего антидрона, то сигнал все равно будет подавлен приводятся в сообщении слова замдиректора по развитию бизнеса НИИ "Вектор" (входит в Росэл) Наталии Котляр

В Ростехе также отметили, что система может применяться на мобильных объектах, включая бронированные шасси. "СЕРП-FPV" обеспечивает круговое подавление по азимуту на 360 градусов, что позволяет защищать транспорт от атак с любого направления.