Москва16 апр Вести.Госкорпорация "Ростех" наладила серийное производство линейки унифицированных боевых частей для беспилотных летательных аппаратов различных типов, сообщает пресс-служба корпорации. Изделия уже применяются в реальных боевых условиях на FPV-дронах, беспилотниках-бомберах, мультикоптерах и барражирующих боеприпасах.

Сегодня предприятия госкорпорации "Ростех" выпускают линейку унифицированных серийных боевых частей высокого качества для дронов. В частности, это многофакторные боевые нагрузки, которые одновременно воздействуют на объект кумулятивной струей, взрывом и осколками и могут поджечь цель сказано в сообщении на сайте госкорпорации

В Ростехе отметили, что совмещение бронебойного, бризантного, осколочно-фугасного и зажигательного воздействия в одном боеприпасе дает возможность оператору уничтожать практически любой объект на поле боя, используя один и тот же тип дрона. По словам представителей корпорации, это существенно повышает универсальность беспилотников — оператор может оперативно переключаться между целями исходя из текущей тактической обстановки, сохраняя уверенность в эффективности поражения.

Разработанные боеприпасы унифицированы под различные платформы, не нуждаются в техническом обслуживании и регламентных работах. Они способны эффективно поражать широкий спектр объектов — бронетехнику, командные пункты, укрепления, артиллерийские позиции, системы ПВО и пункты управления беспилотниками противника.

В частности, для FPV-дронов созданы термобарическо-осколочные боеприпасы, способные уничтожать живую силу в индивидуальной защите в радиусе 10 метров от точки подрыва. Помимо этого, в линейку входят заводские сбрасываемые боеприпасы осколочно-фугасного действия, предназначенные для поражения легкобронированной и небронированной техники. Они оснащены взрывателем мгновенного контактного действия с двумя ступенями предохранения.

Кроме того, предприятия госкорпорации разработали зажигательные боевые части, которые позволяют точечно создавать очаги возгорания на заданных участках местности или застройки для уничтожения боевых средств противника.