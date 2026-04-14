Москва14 апр Вести.Специалисты Ростеха успешно испытали технологию группового применения ударных дронов для уничтожения сложных целей противника. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации.

Уточняется, что технология спроектирована на основе дрона "Supercam", в чей состав входят доработанные в части передачи данных барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе.

В ходе испытания группа дронов барражировала над районом в режиме поиска целей. Обнаружив цель первый беспилотник передает информацию остальным дронам группы, после чего весь комплекс поразил мишень. Подчеркивается, что в рамках технологии один оператор может управлять десятью боеприпасами одновременно. В перспективе технология группового взаимодействия дронов может быть эффективна для преодоления ПВО противника, отметили в Ростехе.

В декабре 2025 года сообщалось, что специалисты добровольческого корпуса ВС РФ активно работают над созданием так называемого "роя дронов" для массированного применения беспилотников на линии боевого соприкосновения.