Медведев: справиться с "роем дронов" не может ни одна армия мира

Медведев: ни одна армия в мире не способна справиться с "роем дронов" Медведев: справиться с "роем дронов" не может ни одна армия мира

Москва30 апр Вести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что с "роем дронов" пока не может справиться ни одна армия мира.

По его словам, борьба с "роями дронов" сложна, имеет много компонентов и требует применения искусственного интеллекта и современных компьютеров.

Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира заявил зампред Совбеза РФ на видео в мессенджере MAX

Сбить рой из 100 дронов очень сложно, отметил Медведев, выразив уверенность, что в будущем такие технологии появятся.

30 апреля Дмитрий Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа. По его словам, беспилотники на сегодняшний день играют ключевую роль на поле боя, фактически парализуя боевую активность в зонах гарантированного поражения.

В середине апреля Ростех сообщал об успешных испытаниях технологии "роя дронов" для уничтожения противника. Отмечалось, что в ходе испытания группа дронов барражировала над районом в поиске целей. Обнаружив цель, первый беспилотник передал информацию остальным дронам группы, после чего весь комплекс поразил мишень.