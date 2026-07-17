Мантуров: РФ необходимо быть на шаг впереди в развитии БПЛА-перехватчиков

Мантуров призвал быть на шаг впереди в разработке дронов-перехватчиков Мантуров: РФ необходимо быть на шаг впереди в развитии БПЛА-перехватчиков

Москва17 июл Вести.России необходимо быть на шаг впереди оппонентов в развитии дронов-перехватчиков, совершенствуя их скорость, маневренность, автономность и точность наведения. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров на тематической сессии, посвященной применению беспилотников в зонально-объектовой системе противовоздушной обороны.

В ходе мероприятия участники обсудили требования к дронам-перехватчикам, опыт их боевого применения для защиты критически важных гражданских объектов, а также возможности предприятий по увеличению объемов их производства.

Нам важно быть на шаг впереди оппонентов. Наращивать скорость и маневренность отечественных изделий, их автономность, точность наведения и возможность группового применения подчеркнул Мантуров

Кроме того, по его словам, необходимо определить единые требования к беспилотникам-перехватчикам для борьбы со средне- и дальнемагистральными дронами, обеспечить массовый выпуск различных моделей, унифицировать комплектующие и повысить эффективность их взаимодействия с системами обнаружения, целеуказания и управления.

Ранее стало известно, что лазерный комплекс противодействия любым типам БПЛА "Перун" проходит испытания. Он предназначен для защиты стационарных объектов.