Мантуров: программу развития авиации подготовят до конца года

Мантуров: обновленная программа развития авиации появится до конца года Мантуров: программу развития авиации подготовят до конца года

Москва3 июн Вести.Обновленную Комплексную программу развития авиатранспортной отрасли утвердят до конца 2026 года, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсант".

Ожидаем, что актуализированная программа появится до конца текущего года отметил Мантуров

Для оптимизации расходов власти и предприятия внедряют новые способы управления, которые в основном направлены на снижение цен и трудоемкости изготовления самолетов и дронов. К работе привлекают также новых поставщиков, уточнил первый вице-премьер.

Процесс, безусловно, непростой, но он идет параллельно с актуализацией Комплексной программы добавил Мантуров

Между тем российские предприятия увеличили мощности по выпуску дронов и могут поставлять более 15 тыс. FPV-дронов в сутки.

По словам Мантурова, СВО закрепила статус беспилотника (БПЛА) как одного из ключевых элементов ведения современного боя, и беспилотники превратились из вспомогательного средства разведки в самостоятельную ударную силу.