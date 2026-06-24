Москва24 июнВести.В 2026 году в России планируют сертифицировать три импортозамещенных пассажирских самолета: Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Из‑за объема работ возник аврал, но его удается преодолеть, заявил ИС "Вести" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Он обратил внимание, что цикл производства — от руды до готового воздушного судна — занимает три года. Помимо самолетов, в стране работают над импортозамещением вертолетов.
Есть еще работы параллельно и по вертолетам, где тоже выходят один за другим летательные аппараты с сертификатами летной годности. Эти уникальные обстоятельства были связаны с тем, что практически во всех самолетах и вертолетах использовались импортные системы, компоненты, агрегатыотметил Мантуров
Первый вице-премьер подчеркнул, что в такой ситуации страна находится впервые.
Большая нагрузка и на коллективы предприятий головных структур, производителей, на разработчиков и на Росавиацию, и на всю кооперацию, где производятся системы и агрегаты. Поэтому в такой ситуации все находятся впервые... Ранее это было в системе международного авиационного комитета, который занимался сертификацией… Мы понимали, какие летательные аппараты один за другим должны разрабатываться, сертифицироваться, испытываться. Поэтому все было в штатном режиме. Сейчас это аврал, который одновременно накладывается на все структуры, включая Росавиациюпояснил он
Мантуров добавил, что задействованные структуры стараются преодолевать этот аврал.
Ранее главный конструктор импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21 Виталий Нарышкин рассказал, что воздушное судно является самым современным лайнером в мире, а большинство его систем – уникальны.