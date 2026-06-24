Мантуров об импортозамещении авиатехники: это аврал, но мы его преодолеваем

Мантуров об импортозамещении авиатехники: это аврал, но его удается преодолеть Мантуров об импортозамещении авиатехники: это аврал, но мы его преодолеваем

Москва24 июн Вести.В 2026 году в России планируют сертифицировать три импортозамещенных пассажирских самолета: Ил-114-300, SJ-100 и МС-21. Из‑за объема работ возник аврал, но его удается преодолеть, заявил ИС "Вести" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он обратил внимание, что цикл производства — от руды до готового воздушного судна — занимает три года. Помимо самолетов, в стране работают над импортозамещением вертолетов.

Есть еще работы параллельно и по вертолетам, где тоже выходят один за другим летательные аппараты с сертификатами летной годности. Эти уникальные обстоятельства были связаны с тем, что практически во всех самолетах и вертолетах использовались импортные системы, компоненты, агрегаты отметил Мантуров

Первый вице-премьер подчеркнул, что в такой ситуации страна находится впервые.

Большая нагрузка и на коллективы предприятий головных структур, производителей, на разработчиков и на Росавиацию, и на всю кооперацию, где производятся системы и агрегаты. Поэтому в такой ситуации все находятся впервые... Ранее это было в системе международного авиационного комитета, который занимался сертификацией… Мы понимали, какие летательные аппараты один за другим должны разрабатываться, сертифицироваться, испытываться. Поэтому все было в штатном режиме. Сейчас это аврал, который одновременно накладывается на все структуры, включая Росавиацию пояснил он

Мантуров добавил, что задействованные структуры стараются преодолевать этот аврал.

Ранее главный конструктор импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21 Виталий Нарышкин рассказал, что воздушное судно является самым современным лайнером в мире, а большинство его систем – уникальны.