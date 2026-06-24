Москва24 июн Вести.Импортозамещенный среднемагистральный самолет МС-21, который сейчас проходит сертификационные испытания, является самым современным лайнером в мире, а большинство его систем уникальны. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин.

Многие системы МС-21, отметил он, являются уникальными.

Система электроснабжения не имеет никаких аналогов в стране и, в общем-то, прямых аналогов не имеет в мире. Она интеллектуальная, с очень глубокой степенью собственного контроля, очень безопасная, реконфигурируется при каких-то отказах и обеспечивает гарантированную безопасность завершения полета. Система управления точно так же – она такая же уникальная, тоже обеспечивает максимальный комфорт летчикам при пилотировании и безопасность выполнения полетов. Тормозная система, не имеющая аналогов в мире, точно так же имеет повышенную безопасность и очень высокую эффективность в работе отметил Нарышкин

При этом разрабатывать эти системы, по его словам, пришлось с нуля, и у создателей МС-21 получился совершенно новый самолет.

Главные сложности были в том, что нам пришлось восстанавливать нашу авиационную промышленность, которая за эти годы, конечно, в каких-то отраслях сильно отстала от мирового уровня. Поэтому нам пришлось многие системы разрабатывать с нуля, потому что таких в Советском Союзе еще не производили. Но мы с этой задачей справились, самолет получился, самолет летает, летает хорошо… В Советском Союзе все это было совершенно другого поколения, на другом уровне. То есть сейчас это уже совершенно новый самолет – конечно, ничего общего с тем, что мы могли бы сделать в Советском Союзе, это уже не имеет. Без всякого преувеличения, это самый современный самолет сейчас в мире подчеркнул главный конструктор МС-21

Создатели самолета, по его словам, сделали ставку на повышенный комфорт.

У нас больше диаметр фюзеляжа. У нас шире проход в салоне, у нас больше объемы багажных полок, у нас шире кресла могут быть установлены, то есть пассажирам в нашем самолете будет намного комфортнее, чем в Airbus и тем более в Boeing сообщил Нарышкин

Закончить сертификационные испытания импортозамещенного МС-21 планируется в 2027 году.

У нас уже летает на испытаниях два импортозамещенных самолета. Они проходят сертификационные испытания. Мы рассчитываем в следующем году это закончить, получить сертификат и подготовить самолет для передачи в эксплуатацию для перевозки пассажиров сказал конструктор

Создание таких самолетов, по словам Нарышкина, крайне важно для страны – речь идет о высокотехнологичных отраслях промышленности и подготовке высококвалифицированных кадров.

Мы сейчас создали очень мощную кооперацию. У нас всего в первом уровне задействовано 146 предприятий-поставщиков. Во втором уровне их уже 1 041 предприятие, а в третьем уровне – вообще больше 10 000. То есть это десятки тысяч людей, которые работают на эту программу, которые повышают свою квалификацию, которые работают на нашу страну отметил авиаконструктор

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