Летчик-испытатель Таскаев: на МС-21 должны летать мои дети и внуки

На МС-21 должны летать потомки: летчик заявил о серьезных испытаниях самолета Летчик-испытатель Таскаев: на МС-21 должны летать мои дети и внуки

Москва28 июн Вести.На создаваемом импортозамещенном самолете МС-21 должны летать потомки, поэтому к его испытаниям российские специалисты подходят с максимальной ответственностью, заявил летчик-испытатель ПАО "Яковлев", Герой России Роман Таскаев в беседе с Павлом Зарубиным для ИС "Вести".

Мои дети-внуки должны на нем летать, поэтому мы ответственно подходим к испытаниям. [И впечатления от него] cамые превосходные. Как у Трампа с улыбкой произнес летчик

При этом, заметил Таскаев, у него, в отличие от наигранного восторга, присущего американскому президенту Дональду Трампу, чувства искренние.

Да, верить никому нельзя, мне – можно. Я люблю этот самолет сказал он

Ранее летчик в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным назвал положительным влияние западных санкций на российское авиастроение, в частности, отметил производство отечественных двигателей.