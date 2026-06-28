Москва28 июнВести.Импортозамещенный среднемагистральный самолет МС-21 имеет ряд преимуществ перед американским Boeing и европейским Airbus, например, у российского самолета шире фюзеляж. Об этом рассказал главный конструктор МС-21 ПАО "Яковлев" Виталий Нарышкин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По словам конструктора, МС-21 имеет удобные багажные полки большого объема, которые легко открываются и закрываются.
Повышенный комфорт в салоне, на 250 мм фюзеляж шире, чем у Boeing, значительно шире проход, беспроблемно расходятся пассажирыотметил Нарышкин
Завершение работ по сертификации самолета МС-21 планируется на конец 2027 года, сообщил ИС "Вести" первый вице-премьер России Денис Мантуров. Он отметил, что процесс сертификации и организации производства идут параллельно.