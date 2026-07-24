Москва24 июл Вести.Новые среднемагистральные пассажирские самолеты МС-21 с комплектующими и системами только российского производства будут поставляться "Аэрофлоту" со второго полугодия 2027 года. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

В первом полугодии 2027-го, как сообщил он, запланирована работа с документами для дальнейших поставок самолетов.

Я надеюсь, что втором полугодии следующего года мы начнем уже передавать "Аэрофлоту"… Сегодня мы завершаем сертификационные полеты. Дай бог в следующем году, в начале года завершим, и потом нужно будет оформить все документы. Для этого тоже потребуется время. Поэтому первое полугодие у нас займет все эти оформления, а вот со второго полугодия начнем поставки сказал Чемезов

Ранее Чемезов указал, что российский лайнер МС-21 станет конкурентом Boeing и Airbus, если те вернутся на рынок России.