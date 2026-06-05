Москва5 июн Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) скоро завершит производство первого среднемагистрального пассажирского самолета нового поколения МС-21 для компании "Аэрофлот", сообщил ИС "Вести" гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

Он напомнил, что по контракту ОАК должна поставить "Аэрофлоту" 18 единиц МС-21 и подчеркнул, что все они находятся на высокой степени готовности.

Они у нас находятся в серийном производстве. Производство первого серийного самолета на Иркутском авиационном заводе в ближайшее время будет завершено рассказал Бадеха

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил ИС "Вести", что самолет МС-21 выполнил около 45% летной сертификационной программы, в настоящий момент идет работа по одобрению комплектующих импортозамещенных изделий.